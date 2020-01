Courtney Stodden (25) feiert ihr neues Single-Leben! Mit süßen 16 Jahren lernte das Model den Schauspieler Doug Hutchison (59) über das Internet kennen – und wenige Monate später heiratete die Blondine den damals 51-Jährigen in Las Vegas. Doch die Ehe sollte nicht für immer halten: 2018 gab das Paar bekannt, dass seine Beziehung gescheitert sei. Nun ist die Trennung der beiden anscheinend offiziell: Courtney verkündete stolz, geschieden zu sein!

Via Instagram teilte die Teilnehmerin der britischen Version von Promi Big Brother die Neuigkeiten am Dienstag mit ihrer Community: "Ich bin seit heute offiziell geschieden!", schrieb die Sängerin zu einem freizügigen Foto. Das Bild versah sie mit dem Hashtag "Scheidungstag" – scheint ganz so, als sei die Reality-TV-Darstellerin froh, endlich wieder ledig zu sein!

Dem US-Portal TMZ zufolge reichten Courtney und Doug jetzt neue Einigungs-Dokumente bei Gericht ein. Demnach soll der 59-Jährige den gemeinsamen Hund und ein Auto erhalten haben. Vermögen und Schulden habe das Ex-Paar fair unter sich aufgeteilt. Ganz so offiziell, wie Courtney es schrieb, ist die Scheidung aber noch nicht: Dazu fehlt offenbar noch die Unterschrift des Richters, mit der die beiden ab März als ledig erklärt werden.

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, Model

Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison 2014

FayesVision/WENN Doug Hutchison und Courtney Stodden

