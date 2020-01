Seit über zwei Wochen läuft Der Bachelor wieder im TV. In der zehnten Staffel verteilt nun Sebastian Preuss (29) die Rosen an die Damen. Und eine von ihnen kennt man schon aus dem Fernsehen: Jessica Fiorini machte 2018 bereits bei Love Island mit und gab zu: Sie versucht in der Show, ihre Fan-Base zu vergrößern. Ein höheres Ziel als die Liebe hat auch Konkurrentin Vanessa Guida. Sie will durch ihre Teilnahme an dem Format vor allem berühmt werden. Ist diese Einstellung in Ordnung? "Jeder, der bei Bachelor oder Bachelorette mitmacht, hat schon Bock auf TV, und das ist nicht verwerflich, und wenn man sich am Ende noch verliebt, dann hat man zwei Fliegen mit einer Klatsche – warum nicht? Ich nehme es keinem übel oder so", sagte Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek (30) gegenüber Promiflash. Alle Folgen von "Der Bachelor" bei TVNOW.



