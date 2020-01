Bei Bibi Claßen (26) geht es langsam, aber sicher richtig rund! Aktuell ist die Influencerin zum zweiten Mal schwanger. Die werdende Mutter eines Mädchens befindet sich bereits in der 31. Schwangerschaftswoche. Dabei ist das gemeinsame Töchterchen mit Julian Claßen (26) schon jetzt ganz schön aktiv, wie die Instagram-Storys der YouTuberin zeigen: "Mama will schlafen... Baby nicht", betont Bibi in einem der Clips, die heftige Tritte der Kleinen gegen ihre Bauchdecke festhalten.



