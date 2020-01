Angelina Heger (27) könnte aktuell nicht glücklicher sein. Die Ex-Bachelor-Finalistin und ihr Liebster Sebastian Pannek (33) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Mittlerweile ist die 27-Jährige schon im sechsten Monat angekommen. Mit einem neuen Pärchen-Bild beeindruckte Angelina nun ihre Fans auf Instagram: "Oh Gott, so viel Liebe auf einem Bild! So schön!" oder "Wie süß! Alles erdenklich Gute für euch drei!", schrieben die User unter einem Pic, auf dem Basti liebevoll seine Hände auf ihr kugelrundes Bäuchlein legt.



