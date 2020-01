Alena Gerbers (30) Mann Clemens Fritz (39) hat seine Augen überall. Deshalb entgeht dem Ex-Kicker auch nicht, dass TV-Gesicht Leonard Freier (34) gerne und oft die Fotos seiner Liebsten mit Likes versieht und kommentiert. Im Promiflash-Interview verriet das Model nun: "Mein Mann fragt mich, was Leonard Freier auf meinem Profil macht. Aber ist ja schön, er erfreut sich an meinen Fotos." Und sie selbst freue sich über jedes Like und jeden Kommentar.

