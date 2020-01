Schockierende Beichte von Jessica Simpson (39)! Im Februar wird die Autobiografie der Sängerin und Schauspielerin mit dem Titel "Open Book" erscheinen. Der Name könnte treffender nicht lauten – in ihren Memoiren spricht sie nicht nur über ihren Erfolg, sondern verarbeitet darin auch ihre persönlichsten Kämpfe. Denn Jessica verbirgt hinter ihrem strahlenden Lächeln ein dunkles Geheimnis: Sie wurde als Kind missbraucht und geriet infolgedessen in eine Alkohol- und Tablettenabhängigkeit!

People veröffentlichte schon jetzt Auszüge aus Jessicas Werk. Darin schreibt sie, im Alter von sechs Jahren missbraucht worden zu sein: "Ich habe mit der Tochter von einem Freund der Familie zusammen im Bett geschlafen. Es begann damit mit Rücken kitzeln und ging dann in Dinge über, die extrem unangenehm waren." Erst mit zwölf habe sie sich ihren Eltern anvertraut, die das Thema jedoch unter den Teppich gekehrt hätten. Um mit der seelischen Belastung fertig zu werden, habe die dreifache Mutter dann irgendwann angefangen, Alkohol und Tabletten im Übermaß zu konsumieren.

"Ich war drauf und dran, mich mit dem Trinken und den Pillen umzubringen", gesteht die 39-Jährige weiter. Den Höhepunkt habe ihre Sucht bei einer Halloween-Party im Jahr 2017 erreicht. Damals sei Jessica bewusst geworden, dass sie aufhören und sich professionelle Hilfe suchen müsse. Daraufhin habe sie sich in Therapie begeben und sei bis heute trocken: "Den Alkohol aufzugeben, war leicht. Ich war wütend auf die Flasche und wie sie es mir ermöglichte, selbstgefällig und gefühllos zu sein."

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Januar 2020

Getty Images Jessica Simpson, Oktober 2018

Getty Images Jessica Simpson bei einem Event in Los Angeles, 2018

