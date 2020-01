Im Dschungelcamp kämpft Danni Büchner (41) derzeit um die Buschkrone! Ihre gute Freundin Kader Loth (47) verriet bei Julian F.M. Stoeckels (32) Party zum Dschungel-Auftakt, wie schwer es der Fünffach-Mama fiel, in das Abenteuer in Down Under zu starten: "Das ist die größte Herausforderung gewesen, seit sie in der Öffentlichkeit steht." Trotzdem war sich der Reality-TV-Star sicher: Danni sei stark genug, das alles durchzustehen.



