Katja Krasavice (23) könnte mit ihrem Album "Boss Bitch" tatsächlich die Spitze der Charts erreichen! Promiflash traf das YouTube-Sternchen kurz nach Release in Berlin im nhow Hotel und plauderte mit ihm übers aktuelle Ranking. Und es sieht wirklich so aus, als könne die Blondine internationale Konkurrenten wie Eminem (47) und Halsey (25) hinter sich lassen: "Ich dachte, Eminem wird mich komplett wegstoßen und das wäre für mich auch normal, aber dann habe ich die Midweek-Charts gesehen und mir gedacht, was zur Hölle, ich bin auf eins. Bis jetzt realisiere ich das nicht." Die Midweek-Charts geben den aktuellen Zwischenstand des Rankings an. Die Nummer eins liegt also wirklich in greifbarer Nähe für Katja!

