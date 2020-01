Eine Sache scheint wohl klar zu sein: Emily Ratajkowski (28) zieht sich lieber aus als an. Das Unterwäsche-Model verdient mit seinen Kurven und viel nackter Haut sein Geld. Und auch auf ihrem Social Media-Account zeigt die Beauty gerne, was sie hat. Erst Ende letzten Jahres sorgte sie für eine Menge Aufsehen mit einem Selfie direkt aus ihrem Bett: Darauf räkelte sie sich nur in einem Push-up-BH und mit zerzausten Haaren. Jetzt heizt sie ihren Followern mit einem verführerischen Bikini-Schnappschuss ein!

Am Dienstag teilte die Brünette, die seit ihrem Auftritt 2013 in dem Musikvideo zu dem Song "Blurred Lines" von Robin Thicke (42) weltbekannt ist, nämlich ein Bikini-Foto von sich, auf dem sie sich kniend am Strand präsentiert. Der Leo-Zweiteiler ist selbstverständlich knapp bemessen und bedeckt nur noch das Allernötigste. "Ich vermisse dich, Sommer", schrieb Emily dazu. Den Fans wurde bei dem Anblick der 28-Jährigen offenbar auch ohne Sommer ziemlich warm. "Dank dir schafft es jeder durch den Winter", witzelte entsprechend ein User.

Einige Tage zuvor offenbarte die hübsche Brünette allerdings, dass sie in der Vergangenheit ausgerechnet wegen ihrer weiblichen Rundungen zu kämpfen hatte. Denn bereits im Alter von 14 Jahren besaß die Amerikanerin die üppige Oberweite, für die sie heute bekannt ist. "Ich wünschte, die Welt hätte mich damals dazu ermutigt, mehr zu sein als bloß mein Körper", gestand sie unter einem Foto, worauf sie als Jugendliche im Bikini posiert. Glücklicherweise habe sie bis heute aber auch Dinge an sich gefunden, die viel wichtiger sind, als das Sexy-sein.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2020

ActionPress Emily Ratajkowski, Januar 2020

