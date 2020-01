Anfang Dezember machten Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (28) ihre Liebe offiziell! Während andere schwule Paare wie zuletzt Sams Prince Charming-Kollegen Basti und Marco schon nach wenigen Wochen wieder getrennte Wege gehen, schweben Rafi und sein Freund noch immer auf Wolke sieben. Im Promiflash-Interview verriet der Bachelor in Paradise-Star jetzt, warum ihre Beziehung so gut funktioniert: "Wir vertrauen uns zu hundert Prozent. Er war einer der wenigsten, die nach meinem Outing für mich waren, der auf jeden Fall an meiner Seite war." Das hätte sie zusammen geschweißt.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de