Was war nur bei Dagi Bee (25) los? Für die Öffentlichkeit schien das Jahr 2019 für die Influencerin perfekt zu laufen. Die Video-Produzentin und ihr Mann Eugen Kazakov (25) flogen in ihre traumhaften Flitterwochen, außerdem knackte die 25-Jährige die Vier-Millionen-Abonnenten-Marke! Privat sei aber alles weniger schön verlaufen, gesteht Dagi nun in einem YouTube-Video: "Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel geweint im letzten Jahr. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich mit dem Druck einfach nicht mehr klarkam und dann diese privaten Sachen noch dazukamen, das war viel zu viel.



