Elena Miras (27) musste völlig überraschend das Dschungelcamp an Tag 14 verlassen. Bis zuletzt war sie jedoch der unangefochtene Liebling der Promiflash-Leser gewesen. Genügend Anrufe hatte sie trotzdem nicht bekommen. Die Love Island-Siegerin von 2017 nimmt sich das Ergebnis aber nicht so sehr zu Herzen und meint im Gespräch mit RTL: "Ich weiß nicht, wie der Zuschauer das Ganze gesehen hat: Ich sage halt Sachen, die andere Menschen nicht machen würden – vielleicht hat es daran gelegen." Schon vor dem Abflug rechnete sie sich nicht die größten Chancen auf den Sieg aus. "Ich glaube, es wird schwer für mich zu gewinnen, weil mich vielleicht viele nicht mögen", spekulierte sie in einem Interview mit Promiflash am Frankfurter Flughafen.



