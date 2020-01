Im gerade erschienen Album "Boss Bitch" von Katja Krasavice (23) steckt mehr drin als die Fans vielleicht denken! Die neuen Songs des YouTube-Sternchens sind wie gewohnt schlüpfrig und drehen sich um die Themen Sex, Geld, Ruhm und Hate. Was so manche Rapper nur als Stilmittel verwenden, scheint bei Katja aber Programm zu sein. Denn sie verrät im Promiflash-Interview im Hotel nhow in Berlin, dass sie alles, was sie in ihren Liedern erzählt, auch wirklich erlebt habe: "Alles was ich sage, ist auf jeden Fall real!"



