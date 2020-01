Was ist denn nun dran an Anastasiya Avilovas (31) anfänglichen Behauptungen? Es war ein zentrales Thema zu Beginn des Dschungelcamps: Daniela Büchner (41) traf im Camp auf die Ex-Temptation Island-Kandidatin – und die hatte im Vorfeld behauptet, dass Danni mit ihrem Ex-Freund Ennesto Monté (44) anbandle. Etwas, was die Witwe von Jens Büchner (✝49) mächtig sauer machte. Das Problem wurde im Dschungel zwar schnell aus der Welt geschafft – wie sieht nun aber wirklich das Verhältnis zwischen der Blondine und dem Sänger aus? Promiflash hat mal bei Ennesto nachgehakt! Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de