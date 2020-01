Damit hat Katja Krasavice (23) wohl nicht gerechnet! Als Erotik-YouTuberin begeistert die Blondine bereits seit Jahren ihre stets wachsende Community. Doch mittlerweile singt sie sogar über ihr Lieblingsthema und landete bereits mit einigen ihrer Hits in die Top 10 der deutschen Singlecharts. In der vergangenen Woche veröffentlichte die Partymaus ihr erstes Album "Boss Bitch". Jetzt hat Katja gleich doppelten Grund zur Freude – denn ihre Platte landete direkt auf dem Spitzenplatz!

"Ich bin nicht die typische kommerzielle Künstlerin. Ich bin ein Freak! Und heute geht der Freak auf Platz 1 und hält seinen Award vor seinen dicken Titten", verkündet die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin auf Instagram und präsentiert ihren Followern stolz ihre Trophäe. Denn sie sei schon immer anders als ihre Mitmenschen gewesen, sei sich aber trotz übler Vorfälle treu geblieben. "All der Hass, all die Tränen in meinem Kinderzimmer und die Missgunst – alles hat sich gelohnt!", stellt Katja zufrieden fest. Abschließend bedankt sie sich bei ihren Fans, die ihr dabei geholfen haben, einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere zu erreichen.

Schon auf ihrer Release-Party ließ es die gebürtige Tschechin ordentlich krachen. Diese veranstaltete sie allerdings nur im kleinen privaten Kreis. "Eine riesige Party mache ich, wenn ich hoffentlich auf Platz 1 gehe", verriet sie noch Anfang der Woche im Interview mit Promiflash.

WENN Katja Krasavice bei "Promi Big Brother"

Splash News Katja Krasavice beim "Bumblebee"-Fan-Event

WENN Katja Krasavice beim Beetique Launch Event in Berlin

Hättet ihr gedacht, dass Katjas Album auf Platz 1 einsteigt? Ja, absolut! Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de