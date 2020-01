Wichtiger Meilenstein für Emil-Ocean (2)! Der Sohn von Janni (29) und Peer Kusmagk (44) wird im August drei Jahre alt, aber schon jetzt bekommt er Schwimmunterricht. "Heute ist es ja mal so richtig grau, aber passt eigentlich ganz gut: Emil-Ocean hat das erste Mal in diesem Jahr wieder Schwimmunterricht!”, verriet seine Mami ganz stolz auf Instagram. In ihrer Story nahm die ehemalige Profi-Surferin ihre Fans sogar mit in die Schwimmhalle – und lieferte somit zuckersüße Aufnahmen von Emil.



