Michael Wendler-Fans aufgepasst! In der Musikbranche ist der Schlagersänger ein gefeierter Star. Auch im Fernsehen ist er ein gern gesehener Gast. 2010 bekam er sogar mit "Der Wendler-Clan" seine erste eigene Dokusoap, in der er zusammen mit seiner damaligen Frau Claudia Norberg (49) und Tochter Adeline seinen Fans einen kleinen Einblick in sein Privatleben gewährte. Nachdem erst vor wenigen Tagen die Dokumentation "Wendler, Laura, Claudia – der DJ und die Frauen" veröffentlicht wurde, folgt nun der nächste Kracher: Michael bekommt mit seiner Freundin Laura Müller (19) ein eigenes Format!

Dies kündigte TVNOW an. Ab dem 21. Februar lässt der 47-Jährige in der Sendung "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika" seine Bewunderer an seinem Leben mit seiner 19-jährigen Partnerin teilhaben. In den sechs Folgen, die wöchentlich bei dem Streamingdienst ausgestrahlt werden, zeigt das Pärchen unter anderem, wie sie sich ihr ganz persönliches Liebesnest bauen. Die Fans dürfen sich auch darauf freuen mitzuerleben, wie Lauras Eltern zum ersten Mal zu Besuch in den USA sind und auf ihren Schwiegersohn in spe treffen.

Dabei ist es nicht das erste Reality-TV-Format für das Power-Couple. Die beiden Turteltauben traten auch schon bei Goodbye Deutschland und im Sommerhaus der Stars zusammen in Erscheinung. Werdet ihr euch die neue Doku von Michi und Laura anschauen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

