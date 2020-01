Während Claudia Norberg (49) 13 Tage im Dschungelcamp in Australien verweilte, überschlugen sich in Deutschland die Schlagzeilen um ihren Ex Michael Wendler (47)! Von dem Schlagerstar war im Netz ein schlüpfriger Schnappschuss aufgetaucht, auf dem sein bestes Stück im erigierten Zustand zu sehen ist. Die Fans fragten sich: Ist das Foto echt? Was Claudia, die mittlerweile von dem medialen Trubel erfahren hat, darüber denkt, verrät sie jetzt.

Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach plauderte die 49-Jährige mit einem RTL-Reporter. Auf die Frage, ob sie das Motiv schon begutachtet habe, antwortete sie: "Ich habe davon gehört, habe mich aber auch nicht weiter damit beschäftigt. Ich hab es nicht gesehen." Ihren Noch-Ehemann kenne sie natürlich, wolle sich allerdings nicht dazu äußern. "Wir sind getrennt und das ist jetzt ein anderes Kapitel. Ich möchte das Foto nicht sehen und ich möchte auch nicht über die ganzen Zusammenhänge aufgeklärt werden", stellte sie klar.

Nach ihrem Dschungel-Auszug habe Claudia erst mal ausgiebig geduscht, geschlafen und gegessen – und natürlich ihre Privatnachrichten gecheckt. "Es ist unfassbar, wie schnell man sich wieder an Luxus und leckeres Essen gewöhnen kann", meinte sie.

TVNOW Claudia Norberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp 2020

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

