Achtung, Zickenalarm! Seitdem Alessandra Ambrosio (38) ihren Model-Job bei Victoria's Secret aufgegeben hat, widmet sie sich voll und ganz ihrer kleinen Familie – genauer gesagt, ihren beiden Kindern Anja (11) und Noah (7). Ihre Tochter steuert langsam aber sicher die Pubertät an und es scheint, als würde sich das in ihrer Laune bemerkbar machen: Bei einem Spaziergang macht die Elfjährige ziemlich deutlich, wie genervt sie von ihrer Mama ist!

Am Dienstag schlenderte das Mutter-Tochter-Gespann durch die Straßen von Los Angeles. Die 38-Jährige bewies dabei wieder ihre Stilsicherheit und zeigte sich in einer hellblauen Mom-Jeans, lässigen Boots und mit einer coolen Sonnenbrille. Während die Laufstegschönheit entspannt wirkte, schien ihrer Tochter etwas gehörig gegen den Strich zu gehen: Die Schülerin lief mit genervtem Gesichtsausdruck einige Meter voraus, verschränkte trotzig ihre Arme und schaute demonstrativ weg von ihrer Mutter.

Die 11-Jährige kann aber auch anders: Erst im November vergangenen Jahres wurde sie mit ihrer Mutter gut gelaunt bei einem Event des Streaming-Giganten Amazon abgelichtet. Bei der Filmpremiere von "LOL Surprise! Winter Disco" in Los Angeles posierte Alessandras Tochter in einem schwingenden Glitzerrock und zeigte sich in jeder Hinsicht von ihrer strahlenden Seite.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Tochter Anja, Dezember 2019

ActionPress Alessandra und Anja Ambrosio, Januar 2020

ActionPress Alessandra Ambrosio und Tochter Anja, November 2019

