Carina Hollerts DSDS-Auftritt hatte ernste Konsequenzen! In der zweiten Folge der aktuellen Show-Staffel forderte die selbstbewusste Kandidatin den Juroren Pietro Lombardi (27) auf, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, und legte dann einen heißen Lapdance für ihn hin. Mit ihrer Performance verschreckte die Stripperin aber nicht nur die Jury, sondern auch ihre Arbeitgeber: sie verlor ihren Ausbildungsplatz! Jetzt verriet Carina im Promiflash-Interview, wie sie mit der Situation umgehen will.

Der Brünetten sei es vor allem wichtig gewesen, anderen zu zeigen, "wie viel Diskriminierung es in dieser Welt leider immer noch gibt." Carina ist sich sicher, dass sowohl ihr Beruf, als auch ihr sexy DSDS-Outfit und ihre Performance bei ihren Ausbildern sauer aufstießen. Obwohl sie sich unfair behandelt fühlt, will sie aber offenbar nicht rechtlich gegen den Rauswurf aus der Musical-Akademie vorgehen: "Von der Schule will ich ansonsten weiter gar nichts mehr. Die sollen nur merken, dass sie es noch bereuen werden."

Ein Gutes hatte die Kündigung aber offenbar doch: Die Reaktion der Schule öffnete der Tänzerin offenbar die Augen, sodass sie "an einer Schule, die so konservativ reagiert [...] ohnehin nicht mehr ausgebildet" werden möchte. Ihr Rausschmiss würde Carina nun "noch mehr [pushen], weil ich es ihnen jetzt erst recht zeigen will, wie weit ich es bringen kann, auch ohne sie.

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei den DSDS-Castings

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei DSDS

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de