OPs sind nicht das Wahre – findet jedenfalls Natalia Osada (29). Bisher machte die Reality-TV-Bekanntheit keinen Hehl daraus, dass sie für ihren Traumkörper gerne mal die Hilfe eines Beauty-Docs beansprucht. Ihr letzter großer Eingriff, ein so genanntes "Brazilian Butt Lift", ging allerdings komplett in die Hose: "Ich glaube, ich habe mir so ein bisschen ein Eigentor geschossen mit meinem Booty. Ich bin nicht so ganz zufrieden, wie er gerade momentan aussieht", verriet sie Promiflash bei der Marina Hoermanseder Fashionshow. Genau deshalb will Natalia ab sofort auf derartige Behandlungen an ihrem Körper verzichten. Im Gesicht sehe das aber anders aus...



