Was denkt Caroline Beil (53) heute über ihre Zeit im Dschungelcamp? 2004 wurde das Lager im australischen Busch erstmals von deutschen Promis bezogen – und auch die Moderatorin stürzte sich damals mutig in das Abenteuer-Debüt. Mittlerweile wird bereits die 14. Staffel des beliebten TV-Formats ausgestrahlt. Zu diesem Anlass erinnert die Blondine im Gespräch mit Promiflash ihre eigene Teilnahme: "Ich bereue nichts. Sonst würde ich heute hier nicht so stehen", stellte sie dabei fest.



