Im Sommer 2019 erlebte Lisa del Piero (23) Schreckliches: Ihr Vater verstarb mit gerade einmal 48 Jahren. Danach legte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin eine Social-Media-Pause ein. Promiflash traf die 23-Jährige nun bei der "Magic Mike Live"-Premiere in Berlin. Wie geht es ihr mittlerweile? "Aktuell geht’s mir viel, viel besser. Das letzte Jahr war wirklich eines der härtesten Jahre für mich, aber ich habe es durchgestanden und bin jetzt stärker als je zuvor zurück."

