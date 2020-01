Jolina Mennen (27) ist begeistert von Nikkie Tutorials (25) Transgender-Outing! Vor einigen Tagen überraschte die YouTuberin ihre Fans mit einem mutigen Geständnis: Die Blondine wurde eigentlich als Mann geboren und hatte sich in der Vergangenheit einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Diesen körperlichen Wandel machte auch ihre deutsche Web-Kollegin durch – und freut sich nun sehr über Nikkies Coming-out: "Ich bin unglaublich happy, eine weitere Trans-Schwester an meiner Seite zu haben!", verriet die Brünette Promiflash bei der "Magic Mike Live"-Show-Premiere in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de