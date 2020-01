Vor über einer Woche machte die Neuigkeit die Runde, dass sich Vanessa Hudgens (31) und Austin Butler (28) getrennt haben sollen. Bisher hat das Paar sein Liebes-Aus noch nicht offiziell bestätigt, die Schauspielerin zeigte sich vor wenigen Tagen aber schon mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Nun überrascht die Beauty erneut ihre Fans: Vanessa präsentiert jetzt kurz nach der Trennung ein neues Tattoo!

An einer ganz besonderen Stelle ließ sich die 31-Jährige ein ziemlich verspieltes Motiv unter die Haut stechen: An der Seite ihrer Brust rankt jetzt eine kleine Blume. Via Instagram teilte die Schauspielerin einen Schnappschuss von sich mit dem neuen Kunstwerk – ziemlich lässig ließ sich Vanessa so von der Seite mit ihrem beinah blanken Busen ablichten.

Nach der vermeintlichen Trennung geht es der einstigen High School Musical-Schönheit offenbar aber richtig gut. Bei der Premiere von "Bad Boys for Life" in Los Angeles strahlte die BFF von Ashley Tisdale (34) bis über beide Ohren – von Liebeskummer war da auf jeden Fall keine Spur.

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler im August 2019

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de