Influencerin Caroline Einhoff hat zweifelsohne einen superschönen Traumbody und stellt für viele ihrer weiblichen Follower in Sachen Selbstdisziplin und Körperkult ein absolutes Vorbild dar. Deshalb wird sie auch regelmäßig gefragt, wie sie zu ihrer tollen Figur gekommen sei und wie sie diese halte. Die Beauty erzählt jetzt, wie sie sich zu gesunder Ernährung und Sport motivieren könne und verrät, dass sie absolut gar keinen Zucker esse!

Was für den einen oder anderen unvorstellbar sein dürfte, ist für Caro absolute Normalität. Denn das Fitness-Idol verzichtet schon seit Jahren auf Zucker! "Zucker tut einfach nichts für dich", schreibt die 28-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. "Es gibt dir für zwei Sekunden ein gutes Gefühl im Mund, aber das war es dann auch", erklärt sie ihre Zucker-Abstinenz. Außerdem rate sie ihren weiblichen Followern dazu, an ihren Schwarm zu denken, wie er den Raum betrete, wenn sie abnehmen wollen. Mit diesem Gedanken verbessere man nämlich automatisch die eigene Körperhaltung und sei im Gym motivierter. "Konzentriert euch im Fitnessstudio ganz gezielt auf euren Crush und den Muskel, den ihr trainieren wollt!" Das würde nicht nur die Motivation steigern, sondern auch den Trainingseffekt verstärken.

Caro dürfte demnach seit zwei Jahren jeden Tag beim Sport an ihren Jeff denken. So lange sind der Amerikaner und die Deutsche nämlich schon das superheiße Insta-Couple und posten regelmäßig ziemlich innige Bilder miteinander.

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff im Juli 2019

Anzeige

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff im November 2019

Anzeige

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff und Freund Jeff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de