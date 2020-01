Was treibt Davin Herbrüggen mittlerweile? 2019 sahnte der Sänger mit seiner samtweichen Rockstimme den Deutschland sucht den Superstar-Sieg ab. Neben einem Plattenvertrag bei Universal Music erhielt der sympathische Brillenträger ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Promiflash traf den Musiker auf Julian Stoeckels (32) Party zum Dschungelcamp-Auftakt. Im Interview verriet er, wie es ihm seit der Show-Teilnahme erging und wie es karrieretechnisch bei ihm weitergehen wird. "Dieses Jahr wird auf jeden Fall fett – Riesenprojekte noch, die anstehen. Ich freue mich auf das Jahr", kündigte er mit strahlendem Lächeln an.

