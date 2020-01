Sie sind seit stolzen 15 Jahren zusammen und so glücklich wie am ersten Tag! Wie schaffen das Giovanni (41) und Jana Ina Zarrella (43) – was ist ihr Liebesgeheimnis? Promiflash wollte es ganz genau wissen und hakte direkt bei der glücklich verheirateten Moderatorin nach: "Giovanni und ich haben früh genug verstanden, was wirklich unsere Prioritäten sind. Unsere Familie bleibt das Wichtigste. Das bleibt an erster Stelle. Wir respektieren uns sehr, das ist das Wichtigste, wir geben uns Freiraum", erklärte das Model.



