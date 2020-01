Am 27. März werden die Grimme-Preise verteilt und auch Prince Charming gehört zu den Nominierten! Doch was ist eigentlich so besonders an Deutschlands erstem Dating-Format für Homosexuelle? Promiflash hat Finalist Dominic Smith bei dem Promi-Charity-Event SmileChild getroffen und nachgehakt: "Wir sind unterschiedliche Menschen gewesen, die die Leute berührt haben. Man konnte den Leuten mal wieder zeigen, wer wir eigentlich wirklich sind. Es gibt ja bestimmte Klischees, die im Kopf bleiben, aber wir sind Mensch und haben es verdient, tolerant und würdevoll behandelt zu werden."



