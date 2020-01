Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (28) sind sich einig: Wioleta Psiuk könnte Bachelor Sebastian Preuss (29) ordentlich den Kopf verdrehen! Der Kickboxer verteilt bei RTL fleißig seine Rosen und auch die ehemaligen Kuppel-Show-Teilnehmer fiebern mit. "Da würden wir uns schon festlegen, dass Wioleta gewinnt. Es ist ja ganz oft so, dass man am Anfang schon so ein Gefühl hat, wer’s dann wird und ich glaube, die beiden, das könnte ein gutes Match sein", ist sich Sam bei der Irene Luft Fashion Show gegenüber Promiflash sicher.

ActionPress, TVNOW/Arya Shirazi Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de