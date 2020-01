Kelly MissesVlog (26) spricht über ihre Erfahrungen mit Stalking! Die YouTuberin ging 2019 mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Fans hatten ihre Adresse herausgefunden und sie so sehr belästigt, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen musste. Im Promiflash-Interview spricht die Web-Beauty über das Verhalten der Stalker: "Es fängt ja schon mit Nachrichten an, wo man dann denkt: Uh, das könnte kritisch sein, wenn jemand vorbeikommen will oder man vielleicht merkt, dass da jemand vielleicht in einer Psychose oder Ähnlichem stecken könnte."



