Pia Tillmann (32) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin. Vor allem durch ihre Rollen bei Berlin - Tag & Nacht und Krass Schule erlangte sie in Deutschland große Bekanntheit. Vor zwei Jahren wurde die Serien-Darstellerin dann das erste Mal Mutter eines Sohnes. Klingt alles mehr als perfekt. Doch die Beauty verrät ihren Fans jetzt etwas über die Kehrseite des Erfolgs und läßt tief in ihr Seelenleben blicken: Pia leidet seit Jahren unter schlimmen Panikattacken!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die Blondine einen sehr persönlichen Text. "Ich habe jahrelang gelitten, gelitten unter mir selbst. Seitdem ich ein Teenager bin, leide ich an Panikattacken und Angstzuständen. F*ck man, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens", fängt die 32-Jährige in ihrem Beitrag an zu erzählen. Sie habe in der Vergangenheit viele Dinge gemacht, die sich falsch angefühlt haben, nur um es Menschen recht zu machen. "Ich habe mich von Werten der Gesellschaft einengen lassen und dadurch so oft mein eigenes Glück und meine Zufriedenheit hinten angestellt", zieht sie ihr Fazit.

Doch das sei jetzt vorbei. "Ich habe durch einige Ereignisse im letzten halben Jahr immer wieder vor Augen geführt bekommen, wie kurz das Leben wirklich ist und wie schnell es vorbei sein kann", schreibt Pia offen weiter. Diese Ereignisse haben ihr gezeigt, dass sie vor allem eines will: ein glückliches und erfülltes Leben, voller Liebe und positiver Menschen.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihrem Sohn Henry

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, ehemaliger "Krass Schule"-Star

Bieber, Tamara / ActionPress Pia Tillmann, Schauspielerin

