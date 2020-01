Jana Heinisch wurde durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. Auch nach der Show hielt die Berlinerin an ihrem Traum vom Modeln fest und bekam den Body-Druck der Branche zu spüren. "Bei mir war es so, dass ich meine Kalorienzahl wirklich auf ein Minimum reduziert habe und dann schnell gemerkt habe: Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Haarausfall, schlechte Laune." Letztendlich zog die Laufstegschönheit die Notbremse, verließ ihre Agentur und wechselte zu einer kleineren, mit der sie momentan superhappy ist.



