Zuhause setzt Alessandra Meyer-Wölden (36) ganz auf den natürlichen Look! Das Model hat von Berufswegen einen Hang zu Fashion und glamourösen Stylings. Deshalb sieht man die Blondine auf Veranstaltungen immer mit perfektem Make-up. Nun verriet die Fünffach-Mama in einem Gespräch mit Promiflash allerdings, dass sie den Lippenstift im Alltag gerne weglässt: "Also es ist fast schon absurd, weil meine Realität hat mit dem roten Teppich und einem Event wie heute Abend gar nichts zu tun.”

Instagram / sandymeyerwoelden Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de