Anuthida Ploypetch (22) hatte keinen guten Start ins neue Jahr! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gibt zu, dass sie nach den Feiertagen in ein tiefes Loch gefallen sei. Doch was fehlt Anu überhaupt? "Bei mir ist es halt sehr mental. Ich hab gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht", verrät sie beim Thomas Sabo Magic Garden im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash. Aktuell befinde sie sich nun im Selbstheilungsprozess und bekämpfe die Depressionen.



