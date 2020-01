Prince Damien (29) hat sich die Dschungel-Krone erkämpft! Im großen Finale von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! konnte der DSDS-Gewinner von 2016 es kaum glauben: Nach über zwei Wochen unter der australischen Sonne wurde der Musiker tatsächlich zum König ernannt! Für den "Easy Breezy"-Sänger ein unfassbarer Moment: "Oh mein Gott. Ich bin so baff, ich kann gar nicht reden! Danke, danke, danke!", weinte der 29-Jährige in seiner Antrittsrede. Einen Teil seiner Siegprämie möchte Prince zugunsten der Waldbrand-Opfer Australiens spenden.



