Es ist Award-Saison in Hollywood – das lässt nicht nur auf viele hochdotierte Preise, sondern auch auf viele krönende Fashion-Momente hinfiebern! Bei den diesjährigen Grammys konnte beispielsweise Beyoncé (38) sicherlich von niemanden übersehen werden. In einem roten Abendkleid zog die Beauty sämtliche Kameras und alle Augen der Anwesenden auf sich. Womöglich verursachte ihr Look auch die eine oder andere Schnappatmung. Dies hatte die Sängerin allerdings nicht nur der Signalfarbe ihrer luxuriösen Designer-Robe zu verdanken.

Auf Instagram präsentierte Beyoncé nicht nur ein Kleid, sondern gleich zwei Outfits, die sie am Grammy-Tag tragen würde – ihr Motto schien Auffallen zu sein. Der erste Look war ein äußerst großzügig dekolletiertes, graues Blazer-Kleid von Francesco Murano. Später trug die dreifache Mutter dann den besagten Traum aus Rot von Designer Valdrin Sahiti. Der Anlass dafür war das Pre-Grammy-Dinner von Clive Davis (87). Das extrem figurbetonte Kleid sorgte mit einem super hohen Beinschlitz für besonders lange, sexy Beine. Das erneut sehr tiefe Dekolleté betonte dabei Queen Beys üppige Kurven.

Nicht nur modisch stahl die "Spirit"-Interpretin allen anderen die Show – sie brach auch einen Grammy-Rekord: Mit insgesamt 70 Nominierungen ist sie die erste weibliche Musikerin, die so oft für eine Auszeichnung vorgeschlagen wurde. Dabei räumte sie für "Homecoming" in der Rubrik "Bester Musikfilm" eine der begehrten Trophäen ab.

Instagram / beyonce Beyoncé vor den Grammys im Januar 2020

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé in einem roten Kleid mit hohem Beinschlitz

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé auf dem Weg zu den Grammys im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de