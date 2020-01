Mit dem Ex zusammenleben – was für viele vielleicht eine Horrorvorstellung ist, ist für Tim Rasch (21) gar kein Problem! Der Berlin - Tag & Nacht-Star hatte zwar im August seine Trennung von Benjamin Mittelstädt (24) bekannt gegeben, allerdings auch, dass die Verflossenen dennoch weiterhin zusammenwohnen. Promiflash traf Tim nun beim Promi-Charity-Event SmileChild und hakte nach, wie es so mit der WG nach dem Liebes-Aus läuft: "Es ist eine ungewohnte Situation mit Ben. [...] Die Gefühle kommen auch hoch, ist klar, aber wir kriegen das auf jeden Fall gebacken", erklärte Tim.



