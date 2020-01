Hollywood-Star Channing Tatum (39) war vor Kurzem in Berlin, denn dort feierte seine "Magic Mike Live"-Show" Premiere. Das Spektakel basiert auf dem gleichnamigen Film von Steven Soderbergh (57) mit Channing in der Hauptrolle. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte er sich an den Dreh zurück und verriet seine schönste Erinnerung: "Dass ich einen Film mit einem meiner Lieblings-Regisseure gemacht habe. Und dass ich mit ihm inzwischen fünf Filme gemacht habe. Ich denke, es könnte kein größeres Geschenk geben", betonte er im Interview.



