Die Fans von Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) können aufatmen! Seit dem vergangenen Sommer schweben die beiden Musiker auf Wolke sieben. Doch bei den Grammy Awards am vergangenen Sonntag flanierten die vermeintlich Verliebten plötzlich nicht gemeinsam, sondern einzeln über den roten Teppich. Klar, dass da schnell Gerüchte über eine mögliche Trennung die Runde machten. Aber keine Sorge, Camila und Shawn sind noch immer zusammen: Auf der After-Show-Party wurden sie nämlich beim Küssen erwischt!

Das zeigt ein Video, das momentan auf Twitter kursiert. Zusammen mit vielen anderen Gästen gaben die zwei den One Direction-Hit "Steal My Girl" zum Besten und tauschten dabei auch Küsse aus. Später verließen sie die Veranstaltung dann Hand in Hand – also steht fest: Shawn und seine Camila sind glücklich wie eh und je. Warum sie aber getrennt voneinander für die Fotografen posierten, bleibt weiterhin ein Rätsel.

In der Vergangenheit stellten sie sich dem Blitzlichtgewitter schließlich immer als Paar: Bei den MTV Video Music Awards im Oktober und auch bei den American Music Awards kuschelten sie sich eng einander und schienen kaum voneinander lassen zu können.

Getty Images Camila Cabello bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Sänger Shawn Mendes bei der Verleihung der Grammy Awards

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

