So hat sie die dunkelste Zeit in ihrem Leben überstanden! Im Juli 2018 schockte Demi Lovato (27) ihre Fans mit einer erschreckenden Nachricht: Die Sängerin war wegen einer beinahe tödlichen Überdosis Drogen als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seitdem versucht sie ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie machte einen Entzug. In einem Interview verrät Demi jetzt, was ihr während dieser Zeit wirklich geholfen hat!

In einem Gespräch mit Zane Lowe für New Music Daily von Apple Musics Beats 1 offenbarte die 27-Jährige, dass es die Musik war, die ihr am meisten nach dem Absturz geholfen habe. "Ich habe das Gefühl, dass man Dinge benutzen kann, um mit dem Leben fertig zu werden, und Musik war für mich einer dieser Bewältigungsmechanismen. Es war sehr therapeutisch für mich", gab die Musikerin zu. Doch das allein reiche nicht aus, gab sie zu bedenken: Man selbst müsse Verantwortung übernehmen und sich schnellstmöglich die Hilfe suchen, die man braucht.

Aus der Vergangenheit hat die "Tell Me You Love Me"-Interpretin vieles gelernt. "Wenn ich Probleme habe, oder in einer schwierigen Zeit stecke, halte ich in der Zukunft Ausschau nach Hoffnung – um meine Sicht der Dinge zu ändern – besonders wenn ich etwas Schwieriges überstanden habe", erklärt sie ihre Vorgehensweise in schweren Situationen.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

