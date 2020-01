Bei Cardi B (27) und Offset (28) läuft es aktuell wieder richtig rund. Zwar trennte sich das Paar im Dezember 2018 nach nur einem Jahr Ehe, fand aber nur wenige Monate später wieder zueinander. Mittlerweile können die Eltern der kleinen Kulture Kiari Cephus kaum mehr die Finger voneinander lassen – so auch jetzt wieder auf einem Event: Bei einer Party hatte Offset die Brüste seiner Frau fest im Griff!

Bei einer Pre-Grammy-Gala am Samstag posierte das verliebte Paar ziemlich lässig zusammen auf dem roten Teppich. Dabei konnte der Rapper vor allem aber nicht seine Hände von der Oberweite seiner Gattin lassen. Ziemlich überrascht von dem Busen-Support, schaute die 27-Jährige schnell mal nach, ob noch alles an Ort und Stelle war. Und tatsächlich: Die Musikerin kam gerade so einem Nippel-Blitzer davon.

Das Cardi aber auch ganz unglamourös und unsexy kann, bewies sie erst vor wenigen Wochen. Paparazzi erwischten die "Bodak Yellow"-Interpretin in einer Schlabberhose, einem Crop-Shirt und Badeschlappen im Dezember bei einem seelenruhigen Einkaufsbummel durch eine Mall in Miami.

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Getty Images Cardi B und Offset bei einer Pre-Grammy-Gala 2020

Backgrid Rapperin Cardi B im Dezember 2019

