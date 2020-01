Vanessa Fuchs (23) ist aktuell mächtig in love: Seit über einem Jahr ist die GNTM-Gewinnerin von 2015 mit dem Manager Hugo Chateauvieux zusammen. Einziges Manko: Sie wohnt in Deutschland – ihr Freund lebt in New York. Wie meistert die 23-Jährige ihre Fernebziehung? "Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so viel zu tun habe, ist viel Ablenkung die ganze Zeit da, aber ansonsten gibt es Gott sei Dank Facetime oder mal einen Anruf", erzählte sie gegenüber Promiflash bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin.



