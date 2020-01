Alena Gerber (30) wünscht sich noch mehr Kinder – am liebsten zwei! Im August 2017 brachte das Model bereits ein Töchterchen zur Welt. Die Kleine verzaubert sie jeden Tag aufs Neue so sehr, dass die 30-Jährige am liebsten sofort wieder schwanger werden würde. Dabei bereitet der Frau von Ex-Kicker Clemens Fritz (39) aber eine Sache ein bisschen Bauchweh: Der Altersunterschied! "Ich glaube, der Altersabstand wird irgendwann zu groß. Wir wollten eigentlich die obligatorischen zwei Jahre, aber dann wäre ich ja jetzt schon wieder Mama", erklärte die Blondine, als Promiflash sie bei der Sportalm Fashion Show in Berlin traf.



