Nicht mit allen ehemaligen Jury-Kollegen hatte Dieter Bohlen (65) so richtig Spaß! Im Castingshow-Geschäft ist der Poptitan mittlerweile ein alter Hase. Nicht nur am "Deutschland sucht den Superstar"-Pult ist er seit Jahren eine feste Größe, auch bei Das Supertalent gehört er zur Stammbesetzung. Am 1. Februar feiert Dieter sogar ein ganz besonderes Jubiläum: Er ist zum 500. Mal Teil einer TV-Casting-Ausstrahlung. Während am aktuellen DSDS-Berwertungstisch alles recht harmonisch verläuft, gibt der Musiker jetzt aber zu: Manche Kollegen gingen ihm zeitweise ziemlich auf die Nerven.

"Da hat man auch Kollegen, die man echt mag, mit denen man befreundet ist und ein Bier trinken geht und dann gibt's natürlich auch Kollegen, denen man am liebsten in den Arsch treten würde", erklärt der 65-Jährige gegenüber RTL. Mit der aktuellen Besetzung zeigt sich Dieter allerdings mehr als zufrieden. Mit Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo verstehe er sich bestens. Große Probleme habe die Situation während der Dreharbeiten dem Musikproduzenten allerdings nie gemacht – immerhin würde man im Laufe der Jahre überall einmal Personen begegnen, mit denen man nicht auf einer Wellenlänge sei.

Schon im Dezember hatte Dieter von der derzeitigen Jury-Besetzung geschwärmt und betont, mit seinen Kollegen nicht glücklicher sein zu können. "Gott sei Dank geht es mit dieser tollen Jury wieder weiter. Ich freue mich mit Xavier, Oana und Pietro in der Jury zu sitzen. Das ist natürlich die Idealbesetzung!", äußerte er im Interview mit dem Sender. Er könne die kommende Staffel kaum erwarten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (DSDS-Juroren)

