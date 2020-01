Die Fans trauern um Kobe Bryant (✝41)! Am vergangenen Sonntag kam der Basketballstar bei einem Hubschrauberunfall ums Leben. Keiner der insgesamt neun Insassen überlebte den tragischen Crash. Auch Kobes 13-jährige Tochter Gianna ist unter den Opfern. Etliche Fans und viele Promis teilen ihre Trauer jetzt in den sozialen Netzwerken. Kobes Basketball-Kollege Dwayne Wade ist in seiner Instagram-Story den Tränen nahe: "Heute ist einer der traurigsten Tage meines Lebens. Es fühlt sich an wie ein schlimmer Traum, aus dem man einfach aufwachen will. Es ist ein Albtraum."



