Maja Manczak nimmt es mit der Natürlichkeit sehr genau! Zwar versuchte die Blondine, 2017 ihren Traum von der Modelkarriere zu verwirklichen und kämpfte bei Germany's next Topmodel um den großen Titel. Aber schon damals überraschte sie mit ihrem Hang zu wild sprießenden Achselhaaren – wofür sie von Heidi Klum (46) bei einem Shooting ziemlich zurechtgewiesen wurde. Auch wenn die Nachwuchs-Beauty mittlerweile im Model-Alltag gut angekommen ist, hat sie ihre haarigen Prinzipien noch immer nicht angepasst: Auf eine Rasur hat Maja einfach keine Lust.

"In der Regel nein, manchmal dann doch wieder, meistens nur, wenn es für meine Arbeit sein muss – das Rasieren", schreibt die Blondine auf ihrem Instagram-Profil zu einem Bild, auf dem sie stolz den Flaum unter ihren Armen zeigt. Sie setze einfach auf Natürlichkeit und liebe es, sich nicht für andere Menschen verbiegen zu müssen. "Ich habe vor einigen Jahren gemerkt, dass es mir viel besser mit mir selbst geht, wenn ich die Haare an meinem Körper wachsen lasse, mich auf meinen Körper so einlasse, wie er ist", begründet sie ihren Unmut gegenüber dem lästigen Achsel-Trimmen.

Während ihrer GNTM-Teilnahme musste sich Maja aber nicht nur mit dem Rasieren abfinden, auch einige andere Regeln gab es damals am Set des Casting-Formats zu beachten. "Man darf keine elektronischen Geräte nutzen – außer Musik hören auf so 'nem alten MP3-Player, das würde noch gehen. Aber nichts, was Internetzugang hat. Auch Handys wurden uns ja abgenommen", berichtete sie gegenüber Promiflash.

Instagram / majamanczak Model Maja Manczak

