Bei der Fashion Week in Berlin wurden vor wenigen Tagen die neuesten Trends des Jahres präsentiert. Auch YouTube-Star Sami Slimani (29), Ex-GNTM-Kandidatin Enisa Bukvic und Co. verfolgten die Shows aus der ersten Reihe. Für viele ihrer Fans sind der Webstar und die Beauty in Sachen Mode echte Vorbilder – im Interview mit Promiflash verrieten die Stars jetzt ihre ganz persönlichen Stil-Idole: Darunter auch "Diamonds"-Interpretin Rihanna (31) und ehemaliges Spice Girls-Mitglied Victoria Beckham (45).



