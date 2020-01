Die Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Los Angeles besonders glamourös zelebriert. Die weltweit größten Musikstars trafen sich anlässlich der 62. Verleihung der Grammy Awards und warfen sich dafür besonders in Schale. Ariana Grande (26) erschien in einer derart pompösen Robe des italienischen Designers Giambattista Valli, dass sie den roten Teppich nicht ohne Hilfe mehrerer Assistenten betreten konnte! Chrissy Teigen (34) zeigte sich weniger pompös, aber in ihrem weit ausgeschnittenen Kleid von Yanina Couture nicht weniger aufregend.



