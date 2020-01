Im Oktober 2019 trennte sich Manuel Cortez (40) völlig überraschend von Freundin Miyabi Kawai (45). Fast 15 Jahre waren die zwei zuvor ein eingespieltes Team. Im Interview mit Promiflash öffnet sich der Schauspieler nun und gibt zu, dass er noch immer an dem Liebes-Aus zu knabbern habe. Eine Sache mache dem ehemaligen "Schrankalarm"-Star außerdem zu schaffen: "Ich bereue, was passiert ist. Ich bereue, dass es am Ende des Tages so enden musste."



